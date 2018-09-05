В Украину прибыли первые паломники-хасиды на иудейский Новый год

Первые 130 паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года, который приходится на 9-11 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

В течение суток в Украине ожидается около 20 авиарейсов с тремя тысячами хасидов. Крупнейшие группы паломников предположительно прибудут в четверг и пятницу, накануне самого праздника.

Заметим, что наибольшее количество групп паломников ожидается в аэропортах Киева, Одессы и Винницы, а также в пунктах пропуска на границе с Румынией, Словакией и Польшей.

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