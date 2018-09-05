В Украине вырастут цены на водку, вино и коньяк

Кабинет Министров Украины повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин – на 12%; коньяк – на 6,6-9,5% и вина – на 4,5-13,5%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По постановлению, принятому на заседании правительства в среду, минимальную розничную цену на полулитровую бутылку водки хотят повысить на 12,4% – до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр 100%-го спирта). Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% – до 321 грн/литр 100%-го спирта.

Минимальные цены на вина натуральные повышены на 13,5% – до 42 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты – на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 12,4%, до 89 грн.

Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка «три звезды» с нынешних 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн, розничной – с 597,3 грн до 641,6 грн, «четыре звезды», соответственно, с 412,85 грн до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн.

Для коньяка «пять звезд» в документе минимальную оптовую цену снижено с 495,95 грн до 481,6 грн, тогда как розничную повышают с 692,6 грн до 758,3 грн.

Минимальные цены на алкогольную продукцию, действующие на сегодняшний день, были утверждены в сентябре 2017 года.

Повышение минимальных цен на алкоголь связано с ростом цен на составляющие компоненты производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие.

Постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

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