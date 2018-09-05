В результате падения вертолета в Чехии погибло четверо человек

Небольшой вертолет упал на склад промышленного предприятия в чешском городе Пльзень.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на издание Ceske Noviny.

Инцидент произошел в 17.20 по местному времени. Частный вертолет Robinson R 44, по данным очевидцев, пролетел над местностью, где произошла катастрофа, не смог сманеврировать и упал на крышу склада.

Вертолет, на борту которого было четверо человек, пробил крышу и застрял в конструкциях здания.

«К сожалению, двое человек получили ранения, несовместимые с жизнью. За жизнь двух другими медики боролись, однако их жизненные функции восстановить не удалось», – сообщили в местной полиции.

В момент аварии на складе не было людей, поэтому дополнительных жертв удалось избежать.

На месте катастрофы работают правоохранители и спасатели.

Обстоятельства инцидента еще предстоит выяснить следователям.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.