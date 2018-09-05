В Мариуполе правоохранители обнаружили схрон с оружием, похищенным в Крыму

В мариупольском гараже отца боевика правоохранители обнаружили тайник оружия, часть из которого была украдена из военной части в Крыму во время аннексии полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что противотанковый гранатомет, три автомата Калашникова, форму военного образца и экипировку обнаружили сотрудники уголовного розыска в частном гараже в замаскированном тайнике под обшивкой потолка.

Два автомата были похищены в воинской части АР Крым во время аннексии, еще один – из здания милиции охраны в Мариуполе в ходе массовых беспорядков в 2014 году.

Мариупольские оперативники получили информацию о том, что в 2014 году группа боевиков, убегая из города, спрятала оружие, в ходе операции «Оружие и взрывчатка».

Полицейские отработали связи каждого из них и проверили возможные места закладок.

«Диверсионный арсенал был обнаружен в гараже в Приморском районе, который принадлежит отцу 29-летнего участника незаконных вооруженных формирований», – уточняет полиция.

Найти тайник помогли взрывотехники и кинологи: РПГ-18, три автомата с магазинами к ним и военное обмундирование были «зашиты» в потолке.

«Установлено, что все автоматы – похищенные, два из которых завезены из Крыма. Изъятое отправлено на экспертизу. Полицейские устанавливают канал поставки оружия из аннексированного полуострова», – информирует полиция.

«Владелец схрона находится в поле зрения полицейских около 5 лет. Только полицией Донетчины в отношении него открыто три уголовных производства – за вымогательство, похищение оружия и участие в НВФ», – отмечает ведомство.

По данным полиции, в 2013 году он вместе с сообщником похитил и удерживал в Мариуполе человека: они требовали переписать на них все имущество.

«Скрываясь от закона, в 2014 году мужчина принимал активное участие в массовых беспорядках в Мариуполе, занимался похищением оружия. А когда город освободили, сбежал в Донецк, чтобы избежать наказания за совершенные преступления», – заявляет полиция.

«Там боевик вступил в ряды террористического бандформирования «Оплот», в составе которого совершал вооруженные нападения на предприятия, похищал мирных жителей», – добавляет ведомство.

Подозреваемый в серии тяжких преступлений находится в розыске.

Хотя прошло 4 года, «розыскники продолжают документировать противоправные деяния, к которым причастен боевик».

«В настоящее время собрана доказательная база, которая «тянет» на 15 лет лишения свободы», – заявляет полиция.

По факту изъятия схрона открыто четвертое уголовное дело – по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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