В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В среду, 5 сентября, в Киеве на Лукьяновке произошел масштабный пожар в ресторане «Ланселот», площадью 300 метров квадратных.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Как отметили в пресс-службе, сообщение о пожаре поступило около 14 часов дня.

«На место происшествия незамедлительно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, в ресторане произошло возгорание крыши на площади 300 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара», – сообщили в ГСЧС.

Тушение пожара продолжается до сих пор. На месте происшествия работает 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 спасателей подразделений ГУ ГСЧС в Киеве.

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. «Что-то серьезно горит на Лукьяновке. Свидетели утверждают, что это ресторан «Ланселот». Информация уточняется. Серьезные заторы в обе стороны», – говорится в сообщении.

Читайте также: Конфликт в маршрутке в Киеве завершился смертью мужчины

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.