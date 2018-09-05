В Харькове завершился этап Кубка Европы-2018 по бадминтону

На протяжении пяти дней в Харькове состоялся этап Кубка Европы-2018 по бадминтону – международный турнир RSL Kharkiv International – 2018.

Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 34 стран мира. Сильнейшим составом выступили и украинские спортсмены, в том числе харьковчане, которые завоевали в родных стенах три бронзовые медали, сообщает официальный сайт НОК Украины.

В мужской одиночной категории бронзовым призером стал Артем Почтарев. Харьковчанин одолел соперников из Голландии и Индии, но в полуфинале уступил 21:19, 10:21, 11:21 чеху Яну Лоуду, который в итоге занял первое место.

В смешанной парной категории третье место заняли Валерий Атращенков и Елизавета Жаркая. На пути к медали они победили соперников из Чехии, затем – украинскую пару Артем Почтарев и Наталья Войцех, после чего одолели бадминтонистов из Индии. Валерий и Елизавета были близки к выходу в финал, но уступили польскому дуэту Павел Смиловський и Магдалена Свирчинска со счетом 21:16, 21:23, 20:22. В итоге харьковчане разделили третье место с еще одной чешской парой. Их соперники по полуфиналу – поляки завоевали серебряные награды, уступив в финале спортсменами из Индии Саурабх Шарме и Анушци Парих.

Еще одну бронзовую медаль харьковские бадминтонисты завоевали в женской парной категории. Елена Прус вместе с бадмінтоністкою из Николаева Юлией Казариновою добралась до полуфинала, победив соперниц из Венгрии, Украины и Индии. Попасть в финал украинкам помешали будущие победители турнира – шведские бадминтонистки Аманда Хогстром и Клара Нистад, которые одержали победу 21:8, 21:11.

Также победителями харьковского этапа Кубка Европы стали: Озге Байрак – из Турции (в одиночной женской категории) и Кугу Гарг и Нингши Блок Хазарика – в мужской парной категории.

Во время церемонии награждения Анатолий Бабичев передал поздравления от главы ХОГА Юлии Светличной и вместе с президентом Федерации бадминтона Украины Алексеем Днипровым наградил победителей и призеров соревнований.

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