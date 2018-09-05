В Греции осудили еще шестерых украинских моряков за перевозку беженцев

В Греции шестерых граждан Украины приговорили к различным срокам заключения по обвинению в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает «Следствие.Инфо».

В суде греческого города Каламат 4 сентября состоялись судебные заседания над шестью украинцами. Они были членами трех экипажей судов, которых греческая полиция ранее задержала за перевозку беженцев.

По данным издания, двух украинцев, которые работали на прогулочных судах в Турции, приговорили к 18 месяцам заключения, еще четверых осудили на максимальные сроки в греческой тюрьме – 25 лет и более.

Жена одного из заключенных Алена Ульянова, которая была на заседании суда, рассказала, что ее мужа Сергея задержали 17 декабря 2017 года. Со слов жены, ему предложили работать матросом на прогулочной яхте в Турции, а через две недели его и другого украинца-члена экипажа яхты заставили перевозить беженцев из Ирака в Италию.

Сергею Ульянову и его коллеге суд присудил 18 месяцев заключения, однако Ульянов пробудет в тюрьме еще 2-4 месяца, так как почти год он уже провел в тюрьме.

Жена Сергея пояснила, что ее муж получил небольшой срок, поскольку он сам вызвал полицию, когда членов судна заставляли перевозить нелегальных мигрантов.

Еще четверо украинцев, которые были членами экипажей других яхт, получили максимальные сроки. По словам Ульяновой, их приговоры достигают 25 и более лет.

Как пояснил адвокат Ульянова Димитриус Каунис, согласно греческим законам украинцы получают 10-15 лет тюрьмы за каждого беженца на борту.

«Именно поэтому сроки могут достигать и несколько сотен лет заключения. По греческим законам, в таком случае за решеткой оставляют на 25 лет. Срок могут уменьшить, если заключенные посещают школы при тюрьмах», – отметил он.

Напомним, в министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Греции и Италии арестовано около 250 украинских моряков, подавляющее большинство – за перевозку нелегальных мигрантов.

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