В Днепре не примут решение относительно борьбы с музыкой пропутинских артистов

Городской совет Днепра не будет запрещать песен, которые исполняют сторонники агрессии России в отношении Украины, так как не воюет с книгами или музыкой.

Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов.

«Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно выполнить. А, во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой», – написал он.

Филатов отметил, что на сайте городского совета ежедневно регистрируют десятки проектов решений, даже очень сумасшедших».

«Мы боремся за свободу и счастье своей страны. Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать. Быть гражданином или потенциальным коллаборационистом. Ницоивщины не будет в Днепре», – подытожил председатель.

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