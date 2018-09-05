В Днепре не примут решение относительно борьбы с музыкой пропутинских артистов

Городской совет Днепра не будет запрещать песен, которые исполняют сторонники агрессии России в отношении Украины, так как не воюет с книгами или музыкой.
Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов.
«Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно выполнить. А, во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой», – написал он.
Филатов отметил, что на сайте городского совета ежедневно регистрируют десятки проектов решений, даже очень сумасшедших».
«Мы боремся за свободу и счастье своей страны. Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать. Быть гражданином или потенциальным коллаборационистом. Ницоивщины не будет в Днепре», – подытожил председатель.