В благие намерения не верю, – нардеп Данченко раскритиковал «аптечный» законопроект Сисоенко

Такие вопросы, как уменьшение или увеличение количества аптек, должен решать сам рынок, а не политики, считает народный депутат от «Самопомочи» Александр Данченко.

Об этом он заявил, комментируя законопроект № 8591 своей коллеги по партии Ирины Сисоенко, информирует УНН.

«В законопроекте № 8591 есть хорошие идеи, но они не ко времени. Потому что в результате конечный потребитель вообще ничего положительного не получит, а суть документа будет использована просто для перераспределения рынка – от одних к другим. Не думаю, что кто-то действительно заботится о цене таблетки для украинцев. То есть, я не верю в благие намерения этого документа», – отметил Александр Данченко.

Депутат убежден, что такие вопросы, как уменьшение или увеличение количества аптек, должен решать сам рынок, а не политики.

«Я против того, чтобы кто-то искусственно устанавливал количественные ограничения для аптек. По той же логике, давайте тогда уменьшим количество заправок? Ресторанов «МакДональдс»? Вероятно, что законодатели, прикрываясь красивыми лозунгами, манипулируют сообществом», – не исключает Александр Данченко.

В то же время, политик считает, что государство должно позаботиться о том, чтобы лекарства в Украине были более доступными.

«В Украине медреформа должна идти несколько иначе. Государство должно заботиться о том, чтобы лекарства были более доступными. А главной задачей МОЗ является забота о том, чтобы нация была здорова. Нужно создавать условия для этого. А мы все думаем, как разделить средства для того, чтобы лечить, а не оздоравливать наших людей», – заявил народный депутат.

Напомним, по инициативе депутата Ирины Сисоенко в ВРУ был зарегистрирован законопроект (№ 8591) о сокращении количества аптечных учреждений в Украине.

Эксперты убеждены, что намерения законодателей искусственно переформатировать аптечный рынок путем запретов и ограничений на ведение сетевого бизнеса ставят под угрозу существование даже правительственной программы «Доступные лекарства».

Заметим, что однопартийцы Сисоенко уже заявляли о ложности ее предложений.

«В Сисоенко есть законопроект о регулировании численности аптек (документ № 8591 предусматривает закрытие аптек по географическому принципу, а также ряд ограничений по ведению бизнеса с точки зрения требований к компаниям-владельцев аптечных сетей – ред.). Я с такой формулой вообще не согласен. Это не тот подход. Я сторонник конкуренции, и чем больше будет конкуренция – тем будет ниже цена и лучшее качество лекарственных средств», – говорил народный депутат Александр Опанасенко.

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