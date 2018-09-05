«Укрнафта» увеличила выплату налогов: за восемь месяцев – более 10 млрд грн

За восемь месяцев 2018 года ПАО «Укрнафта» уплатило налогов на сумму 10,03 млрд грн, включая выплаты в счет погашения просроченного налогового долга.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Укрнафта».

В 2018 году компания, которая входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Украины, увеличила выплату налогов. Для сравнения, за 2017 компания выплатила 10,2 млрд грн, а в 2016 – 8,1 млрд грн.

Как говорится в сообщении, «Укрнафта» продолжает выплачивать налоговый долг одновременно с уплатой всех текущих налоговых обязательств. За 8 месяцев 2018 году компания оплатила 1,03 млрд грн в счет погашения просроченного налогового долга. Консервативный план предусматривает возвращение 1,2 млрд грн налогового долга до конца 2018 года.

«Рисками для погашения налогового долга остаются попытки блокирования спецразрешений со стороны регуляторных органов, а также проблемы в системе государственных аукционов по продаже нефти, через которые «Укрнафта» реализует нефть и конденсат», – отметили в компании.

Напоминаем, что на конец первого полугодия 2018 просроченный налоговый долг ПАО «Укрнафта» составил 11,05 млрд грн. Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений. Подход «Укрнафты» к учету налогового долга соответствует действующему законодательству и согласуется с рекомендациями независимого внешнего аудитора. Подавляющее его часть сформировалась в течение 2014-2015 лет до смены менеджмента компании.

Как сообщалось ранее, за семь месяцев 2018 «Укрнафта» уплатила в бюджеты всех уровней 4,3 млрд грн рентных платежей.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.