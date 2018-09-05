Украина заплатила кредиторам $444 млн

Министерство финансов выплатило 444 миллиона долларов по купону по облигациям внешней государственной ссуды.

Об этом сообщает Finclub.

«Вчера Министерство финансов осуществило оплату 444 млн долларов купонного дохода по еврооблигациям», – сообщили в пресс-службе Минфина.

Как сообщает Интерфакс-Украина, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проводимой Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, «Укравтодора» и госпредприятия «Конструкторское бюро» Южное им. Янгеля» (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год. Общая сумма первого купонного платежа составила 473,313 млн, второго, третьего и четвертого – 505,429 млн долларов.

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