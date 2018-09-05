ЦИК упростила порядок временного изменения места голосования для переселенцев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) упростила порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.
Соответствующее решение ЦИК приняла на своем очередном заседании 5 сентября.
«С целью обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан Украины, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Комиссия внесла изменения в Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса, утвержденного постановлением ЦИК от 13 сентября 2012 года № 893 «Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса»,– говорится в сообщении.
Согласно этим изменениям, избиратели, избирательный адрес которых – на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются Президентом Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», могут не добавлять к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.
Кроме того, Комиссия внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 66, в перечень избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 67, и в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 года № 82.
Также внесены изменения в техническое задание на создание автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Государственный реестр избирателей», утвержденного постановлением ЦИК от 17 сентября 2007 года № 392.
Комиссия решила обратиться в Верховный Суд и в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия относительно предоставления разъяснений по вопросам:
- подсудности дел об обжаловании решений, действий и бездействия членов Центральной избирательной комиссии;
- порядке применения мер обеспечения иска в соответствии с частью четвертой статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины;
- правовых последствий применения мер обеспечения иска в спорах, касающихся назначения, подготовки и проведения выборов, их влияния на дальнейший ход избирательного процесса, а также правовых последствий отмены решений о назначении выборов в ходе осуществления избирательного процесса.
Вместе с тем, ЦИК обратилась к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия относительно подготовки изменений в законодательные акты Украины по вопросам:
- представительства интересов избирательных комиссий в суде по спорам в отношении выборов и референдумов;
- особенностей рассмотрения административных дел, предусмотренных статьей 273 Кодекса административного судопроизводства Украины, относительно уведомления участников дела о дате, времени и месте рассмотрения дела и подачи заявлений по существу дела;
- информирование Центральной избирательной комиссии об открытии производства по делам относительно споров, связанных с добровольным объединением территориальных общин, и принятые судами решения по результатам их рассмотрения, а также установление особенностей производства и исчисление процессуальных сроков рассмотрения данной категории административных дел.
Необходимость таких обращений, как пояснили в ЦИК, обусловлена тем, что 15 декабря 2017 года вступил в силу Закон Украины от 3 октября 2017 года № 2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и других законодательных актов», согласно которым, в частности, Кодекс административного судопроизводства Украины изложена в новой редакции и введены новые правила осуществления административного судопроизводства.
В завершение заседания внесены изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.