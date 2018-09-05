Трое вооруженных мужчин в масках ограбили жителя Ровно на $70 тыс.

Вчера вечером на улице Набережной в Ровно было совершено разбойное нападение.

Во дворе дома трое вооруженных мужчин в масках, угрожая пистолетом, отобрали у ровенчанина большую сумму средств. Об этом собкору IA ZIK сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенщины.

«Для задержания злоумышленников, передвигающихся на автомобиле «Audi» серого цвета, был ориентирован личный состав полиции Ровенщины, а в области введен оперативный план «Перехват». Аналитики ситуационного отдела обрабатывают полученную информацию и передают оперативным подразделениям для задержания злоумышленников», – отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

Предварительно известно, что пострадавший 50-летний житель вместе с 27-летним сыном на собственном автомобиле остановились во дворе дома. Их машину заблокировало авто неизвестных. Трое вооруженных мужчин в масках открыли дверцы и, угрожая пистолетом, забрали две сумки. Со слов потерпевших, в них находилось 70 тысяч долларов США.

По факту разбойного нападения полицейские начали досудебное расследование с предварительной квалификацией части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Трое вооруженных мужчин в масках ограбили жителя Ровно на $70 тыс.

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