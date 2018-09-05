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среда, 5 сентября, 2018, 9:49 Мир
Трамп назвал приведенные в книге редактора WP цитаты «подделкой»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что цитаты, приведенные в публикации газеты The Washington Post, из пока неизданной книги журналиста Боба Вудворда об отношениях лидера Соединенных Штатов с различными американскими чиновниками, является «подделкой».

Об этом Трамп написал в Twitter, – сообщает «РБК-Украина».

Президент США утверждает, что приведенные в книге цитаты вводят общественность в заблуждение.

Кроме того, он отметил, что приписываемые им в книге слова также опровергают министр обороны Джеймс Маттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Трамп также задался вопросом, не является Вудворд «агентом Демократической партии».

«Обратили внимание на выбор времени?» – интересуется американский президент.

Напомним, редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме», отрывки из которой опубликованы на сайте издания, утверждает, что после химической атаки в Сирии в апреле 2017 года, осуществленной войсками президента страны Башара Асада, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от министра обороны США Джеймса Меттиса убить диктатора.
СШАДональд Трампновости мираБоб Вудворд
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2018-09-05 11:18 :15