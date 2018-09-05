То, что осталось от Национального музея Бразилии

В ночь на 3 сентября 2018 года пожар охватил 200-летний Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро. Огонь, бушевавший пять часов подряд, уничтожил множество бесценных артефактов, окаменелостей, памятных вещей, произведений искусства и тому подобное.

По сообщениям, коллекция музея включала более 20 млн экспонатов. В результате инцидента митингующие вышли на улицы в знак протеста против плохого руководства страной и сокращения бюджета, что, по их мнению, покинули музей и другие учреждения уязвимыми к разрушительным пожаров и других бедствий.































































Во время протеста против бразильского правительства женщина держит плакат с надписью: «Замораживание денег на науку, культуру и образование – это пожар».

Люди протестуют перед Национальным музеем Бразилии, 3 сентября 2018 года. Сотрудница музея эмоционально реагирует за пределами Национального музея Бразилии. Сотрудники музея и пожарные выносят картину. Метеорит виднеется внутри Национального музея, 3 сентября 2018 года. Пожарный стоит у входа в Национальный музей Бразилии. Поврежденное здание музея. Вход в Национальный музей Бразилии после пожара. Национальный музей Бразилии день спустя. Люди наблюдают за пожаром. Пожарные пытаются потушить пожар в Рио-де-Жанейро, 2 сентября 2018 года. Пожарные пытаются потушить огонь. Национальный музей Бразилии пылает огнем, 2 сентября 2018 года. Национальный музей Бразилии пылает огнем, 2 сентября 2018 года. Люди спасают экспонаты во время пожара. Пламя поглощает 200-летний Национальный музей Бразилии, в Рио-де-Жанейро, 2 сентября 2018 года.

The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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