live
Aнонси
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
5 сентября, среда
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
5 сентября, среда
Анонс програми
Анонс програми "Добрий ZIK": Жити попри все - 6.09.18, о 9.25
6 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 5 сентября, 2018, 11:05
То, что осталось от Национального музея Бразилии
16

В ночь на 3 сентября 2018 года пожар охватил 200-летний Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро. Огонь, бушевавший пять часов подряд, уничтожил множество бесценных артефактов, окаменелостей, памятных вещей, произведений искусства и тому подобное.

По сообщениям, коллекция музея включала более 20 млн экспонатов. В результате инцидента митингующие вышли на улицы в знак протеста против плохого руководства страной и сокращения бюджета, что, по их мнению, покинули музей и другие учреждения уязвимыми к разрушительным пожаров и других бедствий.
 

Полум’я поглинає 200-річний Національний музей Бразилії, у Ріо-де-Жанейро, 2 вересня 2018 року.
Пламя поглощает 200-летний Национальный музей Бразилии, в Рио-де-Жанейро, 2 сентября 2018 года.

 
Люди рятують експонати під час пожежі.
Люди спасают экспонаты во время пожара.

 
Національний музей Бразилії палає вогнем, 2 вересня 2018 року.
Национальный музей Бразилии пылает огнем, 2 сентября 2018 года.

 
Національний музей Бразилії палає вогнем, 2 вересня 2018 року.
Национальный музей Бразилии пылает огнем, 2 сентября 2018 года.

 
Пожежники намагаються загасити вогонь.
Пожарные пытаются потушить огонь.

 
Пожежники намагаються загасити пожежу у Ріо-де-Жанейро, 2 вересня 2018 року.
Пожарные пытаются потушить пожар в Рио-де-Жанейро, 2 сентября 2018 года.

 
Люди спостерігають за пожежею.
Люди наблюдают за пожаром.

 
Національний музей Бразилії день опісля.
Национальный музей Бразилии день спустя.

 
Вхід до Національного музею Бразилії після пожежі.
Вход в Национальный музей Бразилии после пожара.

 
Пошкоджена будівля музею.
Поврежденное здание музея.

 
Пожежник стоїть біля входу до Національного музею Бразилії.
Пожарный стоит у входа в Национальный музей Бразилии.

 
Метеорит видніється всередині Національного музею, 3 вересня 2018 року.
Метеорит виднеется внутри Национального музея, 3 сентября 2018 года.

 
Співробітники музею та пожежники виносять картину.
Сотрудники музея и пожарные выносят картину.

 
Співробітниця музею емоційно реагує за межами Національного музею Бразилії.
Сотрудница музея эмоционально реагирует за пределами Национального музея Бразилии.

 
Люди протестують перед Національним музеєм Бразилії, 3 вересня 2018 року.
Люди протестуют перед Национальным музеем Бразилии, 3 сентября 2018 года.

 
Під час протесту проти бразильського уряду жінка тримає плакат з написом: «Заморожування грошей на науку, культуру та освіту – це пожежа».
Во время протеста против бразильского правительства женщина держит плакат с надписью: «Замораживание денег на науку, культуру и образование – это пожар».
 

The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

БразилияпожармузейРио-де-Жанейроновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Top
2018-09-05 11:17 :45