Тереза Мэй заявила, что исполнители отравления в Солсбери являются офицерами ГРУ РФ

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские следователи подозревают в исполнении отравления в Солсбери, являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте, ссылаясь на Sky News сообщает «Европейская правда».

«На основании данных разведки правительство пришло к выводу, что две личности, имена которых назвали полиция и прокуратура, являются офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ. ГРУ – это высокодисциплинированная организация с хорошо налаженной цепью командования. Следовательно, это не было случайной операцией. Она почти наверняка была одобрена вне ГРУ на высшем уровне российского государства», – сказала Мэй.

Британский премьер также заявила, что после отравления Россия начала кампанию по дезинформации.

«Они даже заявили, что это я изобрела «Новичок». Попытки России скрыть правду лишь подкрепляют их вину. Только Россия имела технические возможности, операционный опыт и мотив для проведения нападения», – сказала Мэй.

Ранее сообщалось, что британские прокуроры считают причастными в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова.

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