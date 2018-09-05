Тарас Чорновил признался, что в 2014-м советовал Тимошенко не участвовать в президентских выборах

В 2014 году я советовал Юлии Тимошенко не вносить замешательство на президентских выборах, не демонстрировать свое превосходство над Украиной. Похоже, она меня не услышала.

Об этом в эфире проекта «Vox Populi» на телеканале ZIK рассказал бывший народный депутат Украины III-VI созывов) Тарас Чорновил.

Он убежден, что еще в начале 2000-х Юлия Тимошенко прислушалась к нему. Мол, тогда между ними был довольно хороший диалог – они даже были на «ты».

«Потом у нее появился этот российский след, который начал меня тревожить. Но все равно бывало, что я ее поддерживал. В 2008 году я вышел из «Партии регионов». Тогда я так «наелся» Януковича и «регионалов», что в 2010 году я поддерживал Юлию Тимошенко», – подчеркнул экс-нардеп.

Также он отметил, что последний раз, когда пробовал давать ей советы, это была весна 2014 года. Тогда Тарас Чорновил публично советовал Юлии Тимошенко не идти на президентские выборы.

«Я советовал ей не вносить замешательство, не демонстрировать свое превосходство над Украиной. Украина после Майдана поменялась. Я пробовал это донести Юлии Владимировне. Мне кажется, она этого не услышала. Я не думаю, что она прислушается к моим словам», – говорит экс-нардеп.

Кроме этого он прокомментировал предложение кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко подписать меморандум о неизменном определенного курса государства в ЕС и НАТО после выборов.

«Позвольте мне не поверить. Я верю не словам, а делам. Цену меморандума мы все очень хорошо знаем благодаря Будапештскому меморандуму. Я могу добавить еще 10 меморандумов, которые в Верховной Раде – в том числе по инициативе Юлии Тимошенко – подписывались, но никогда не выполнялись», – подчеркнул бывший парламентарий.

Он подчеркнул, что не против подписания меморандума о неизменении курса, но после того, как фракция «Батькивщина» проголосует за утверждение европейских и евроатлантических стремлений Украины в Конституции.

«Пусть все проукраинские фракции не только подпишут меморандум, который никто не выполняет, но и проголосуют за Конституцию, которую выполняют все. Поэтому я бы советовал не так слушать слова, как смотреть на дела. А дела здесь очень отличные», – резюмирует Чорновил.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал предложение Президента о сохранение курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию в Конституции.

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