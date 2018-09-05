Таможенный контроль: женщина пыталась попасть в Турцию в чемодане

Уроженка Узбекистана пыталась пересечь грузино-турецкую границу в чемодане.

А помогал ей в этом близкий друг: упаковал 27-летнюю девушку в большой черный чемодан, – пишет Сегодня.

Он заметно нервничал во время паспортного контроля, чем и привлек внимание пограничников. Те попросили осмотреть багаж, где и нашли девушку. Ранее ей запретили въезд в Турцию на пять лет.

Мужчину и женщину задержали, возбуждено уголовное дело.

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