live
Aнонси
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
5 сентября, среда
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
5 сентября, среда
Анонс програми
Анонс програми "Добрий ZIK": Жити попри все - 6.09.18, о 9.25
6 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 5 сентября, 2018, 12:23 Курьезы
Таможенный контроль: женщина пыталась попасть в Турцию в чемодане

Уроженка Узбекистана пыталась пересечь грузино-турецкую границу в чемодане.

А помогал ей в этом близкий друг: упаковал 27-летнюю девушку в большой черный чемодан, – пишет Сегодня.

Он заметно нервничал во время паспортного контроля, чем и привлек внимание пограничников. Те попросили осмотреть багаж, где и нашли девушку. Ранее ей запретили въезд в Турцию на пять лет.

Мужчину и женщину задержали, возбуждено уголовное дело.

 
таможняТурция
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-05 15:34 :51