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среда, 5 сентября, 2018, 13:22 Общество
Синоптики предупреждают украинцев о резком ухудшении погоды и шквалистые ветры

Укргидрометцентр предупреждает украинцев о резком ухудшении погодных условий в среду: во многих областях ожидаются грозовые дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает на своем сайте Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, 5 сентября днем в западных, Винницкой и большинстве южных областей прогнозируются грозы, местами шквалы 15-20 м/сек.

На востоке страны ожидаются отдельные порывы ветра скоростью 15-18 метров в секунду.
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