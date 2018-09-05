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среда, 5 сентября, 2018, 20:49 Политика
Сильная боль в печени и потеря веса: адвокат рассказал о состоянии политзаключенного Балуха

У украинского политзаключенного, который продолжает голодовку в анексироованном Крыму, Владимира Балуха случился приступ боли в печени.

Об этом рассказал адвокат украинца, сообщает Крымская правозащитная группа.

«У Владимира был приступ сильной боли в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением. Балух считает, что в ракурс камеры попадает даже туалет», – сообщил адвокат.

Защитник Балуха встретился с ним сегодня, 5 сентября. По словам адвоката, медицинская помощь политзаключенному не предоставляется должным образом.

Напомним, украинского политзаключенного Кремля Балуха хотят отправить в карцер, – Чийгоз.
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