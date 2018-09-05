Современный Пенсионный фонд – банкрот, – депутат Кужель

Для того, чтобы пенсионное обеспечение стало более справедливым, сначала надо честно признаться, что Пенсионный фонд в таком виде является банкротом. Оно не несет прозрачности для каждого человека. Только после этого можно внедрить изменения.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины Александра Кужель.

Как сообщалось, согласно с еще не представленным в Верховную Раду проекта закона «О Государственном бюджете Украины» на 2019 год будет увеличен размер пенсий.

Отвечая на вопрос ведущего, с 1 января пенсионное обеспечение станет более справедливым, чем сейчас, госпожа Кужель сказала, что нет, не станет.

«Для этого надо, как говорила Коко Шанель: «Если вы хотите получить другой результат, нужно сделать другие действия». По той системе, по которой прошло осовременивание пенсий, я в день получала до 100 писем пенсионеров, имеющих стаж 40-45 лет и получающих пенсию 1300-1500 гривен. Это потому, что они работали в селе, где были очень маленькие зарплаты. Мы помним, что были просто трудодни, трудовые книжки начались с начала 60-х», – отметила народная избранница.

По ее словам, для того, чтобы изменить подход, надо честно признаться, что Пенсионный фонд в таком виде является банкротом, он не несет идеологии прозрачности и откровенного понимание для каждого человека.

«Поэтому мы подали законопроект для изменения понимания начисления пенсий для тех, кто имел наименьшие заработные платы. Внедрение в таком виде, как представлено в законе, накопительной системы ухудшит ситуацию. Потому что в том законе не предусмотрено изменения действующей системы, не уменьшен пенсионный взнос хотя бы на 1%, а это ухудшит ситуацию для тех, кто работает и платит пенсионные взносы», – рассказала госпожа Кужель.

На вопрос ведущего, из каких источников государство будет делать социальные выплаты в следующем году, гостья программы ответила, что из инфляционных.

«Видите, был заложен доллар по 31-й гривны. На основе этого курса они считали бюджет этого года. Практически до сентября он был по 26, и только сейчас они начинают подгонять к 31-й гривны. Я не удивлюсь, если они в этот бюджет заложат 35 гривен. Инфляционные процессы не изменят начисления пенсий, надо менять систему начислений», – констатировала Александра Кужель.

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