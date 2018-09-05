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среда, 5 сентября, 2018, 21:35 События
Штаб ООС: Оккупанты существенно увеличили количество обстрелов на Донбассе

В течение текущих суток, от 7-и до 18 часов российские оккупационные войска существенно увеличили количество обстрелов и 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, враг не применял.

В течение дня позиции сил ООС были обстреляны в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Чермалык, Водяное, Гнутово и Лебединское.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение открывать огонь в ответ, чтобы заставить противника прекратить обстрел.
донбассбоевикиООСновости Украины
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