Штаб ООС: Боевики не прекращают обстрелов на Донбассе, потерь среди украинских бойцов нет

На протяжении минувших суток российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из участков враг также применил противотанковые ракетные комплексы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское, Майорск, Новгородское, Пески, Красногоровка, Марьинка, Богдановка, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкине.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток одного оккупанта уничтожили и еще двое ранены.

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