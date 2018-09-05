Сенцов написал письмо российским правозащитникам: просит не делать «неверных движений»

Политзаключенный Олег Сенцов написал письмо российским правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам. Письмо, которое Сенцов написал 29 августа, россияне получили 4 сентября.

Об этом правозащитница Татьяна Щур сообщила в Facebook сообщает Громадское.

«Пришло письмо от Олега от 29 августа. Очень быстрый ответ, потому что наш с Николаем Щуром письмо он получил тоже 29-го», – написала она.

Щур отметила, что работает система «ФСИН-письмо» – система электронных писем заключенным в РФ.

«О здоровье он ничего не пишет, но, как всегда, пишет, что не надо за него волноваться. В общем, все, как всегда. Но вот, что важно. Он благодарит всех, кто ему помогает, особенно всем, кто делает что-то для тех, за чье освобождение, он, собственно и борется», – написала правозащитница.

Она также добавила, что Олег Сенцов просит не делать «неверных движений», не посоветовавшись с ним.

К примеру, жительница Одессы 1,5 месяца назад прислала Сенцову бандероль с газетами. Поскольку по требованиям в тюрьме бандероль можно посылать только раз в 3 месяца, следующую бандероль Олег Сенцов сможет получили только через указанный срок.

14 августа Олега Сенцова посетила в колонии российская правозащитница Зоя Светова. Они разговаривали с Олегом в его палате. Вопрос обмена они не обсуждали, однако, по мнению Световой, он на это надеется.

В разговоре с правозащитницей. Сенцов назвал свое состояние передкритичным.

8 августа сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова тяжелое: он не может ходить, также ему не передают письма.

Как сообщалось, во время последней встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили вопрос освобождения Сенцова.

В Администрации президента РФ заявили, что для помилования Сенцов должен сам написать прошение Путину.

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