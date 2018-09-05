Семерак: Хмельницкая ОГА позволила предприятию отравить речку в соседней области

«Понинкивская картонно-бумажная фабрика-Украина», что своими вредными выбросами отравляет реку Хомору, работает с разрешения Хмельницкой облгосадминистрации. Но суть вопроса в том, что вода, загрязненная предприятием, начинает быть токсичной уже в соседней – Житомирской области.

Об этом в эфире ток-шоу «Злой дом» на телеканале ZIK рассказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

«Понинкивская картонно-бумажная фабрика-Украина» находится на границе Житомирской и Хмельницкой областей. У нее совсем нет очистных сооружений – есть только накопительные. И в определенный период времени, когда они наполняются, предприятие ночью или в выходные дни, когда нет инспекторов, сбрасывает отходы в реку», – рассказывает чиновник.

Также он отметил, что предприятие работает на разрешении, которое получил в результате децентрализации по решению Хмельницкой областной государственной администрации.

«Суть вопроса в том, что вода которая загрязняется этим предприятием, начинает быть убийственной для рыб и очень токсична для людей уже где-то после границы с Житомирской областью», – заявил Остап Семерак.

Кроме этого он рассказал, что люди, которые живут в этой местности, неоднократно приезжали в Киев на встречу с представителями Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

«По моей инициативе было проведено заседание межрегиональной экологически-техногенной комиссии двух областей. Былинаработаны решения, которые, к сожалению, не выполнялись. В первую очередь они не выполнялись чиновниками Хмельницкой области, поскольку предприятие работает на разрешениях, что предоставила областная администрация», – подчеркнул министр экологии.

По его словам, для решения этой проблемы пришлось изменить законодательство таким образом, чтобы Министерство экологии получило право обращаться в суд на основании анализа и актов Государственной экологической инспекции об отмене разрешения.

«Сегодня идет ожесточенная борьба за эту реку (Хомору – ред.) в судебной системе. Честно скажу, к сожалению, судебная ветвь власти не прошла реформы в Украине. Вполне понятно, что это предприятие имеет большие ресурсы и может «общаться» с судом», – заявил чиновник.

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