Сазонов: Не стоит бояться поднятия цены на газ в Украине

Конечно, правительство не хочет поднимать цену на газ на 60 процентов. Но это является требованием Международного валютного фонда, которому Украина противится уже больше года. Те, кому действительно будет не за что оплачивать коммунальные услуги, смогут получить субсидию. Зато нам удастся удержать валютный курс.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил политолог Кирилл Сазонов.

«Нам не стоит бояться поднятия цены на газ. Даже больше! Нам надо это сделать, ибо то, что представители МВФ едут в Украину, дает надежду, что совместно будет найден компромисс и мы убедим представителей Международного валютного фонда, что повышение на 60 процентов – это перебор», – сказал Сазонов.

Также он рассказал, что если Украина не сможет перезанять деньги у МВФ, стране надо будет гривну переводить в доллары и отдавать треть бюджета именно в иностранной валюте.

«Нам надо говорить с МВФ, потому что у нас есть достаточно мощные выплаты по внешним долгам. Они настолько мощные, что в следующем году это будет составлять треть бюджета Украины. То есть больше, чем выделяется на оборону, медицину и образование. Поэтому, если эти деньги мы не сможем перезанять, нам придется гривну переводить в доллары и отдавать треть бюджета Украины уже в долларах. Потому что гривна упадет до такой степени, что не удастся перезанять средства. Хотя, если мы не сможем вовремя отдать эти средства, то можно пойти по пути дефолта, как это сделала Исландия. Но тогда стоит готовиться, что за доллар надо будет отдавать не менее 50 гривен и от этого пострадают все», – отметил он.

По его словам, та часть населения, которая не сможет оплачивать платежки по новым тарифам, может оформить субсидию. А недавно внедренный электронный реестр поможет выявить недобросовестных граждан, которые получали необоснованные льготы.

«Внедрив электронный реестр субсидиантов, сразу обнаружили, что 20 тысяч человек получают две субсидии, например, в Киеве и Черниговской области. Поэтому, если льготы будут получать только те, кто действительно нуждается в них, то это будет гораздо меньшая сумма. Ведь субсидия – это не подарок от Кабмина или бюджета, ее получает человек, которому не хватает средств заплатить за коммунальные услуги. Поэтому, когда субсидии будут назначать честно, ничего страшного в повышении цены на газ не будет», – считает политолог.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение цены на газ для населения является неизбежным. Ведь это является ключевым условием для получения транша от МВФ.

К слову, миссия МВФ приедет с визитом в Киев 6 сентября и по его итогам будет принято решение о предоставлении транша.

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