Российские и сирийские самолеты нанесли удар в провинции Идлиб, погибли по меньшей мере 13 гражданских

Российские и сирийские самолеты нанесли удар в провинции Идлиб, несмотря на запланированную встречу лидеров РФ, Ирана и Турции для обсуждения ожидаемого наступления правительственных сил на контролируемый повстанцами регион.

Об этом, ссылаясь на Обсерваторию по правам человека, пишет Reuters информирует Украинская правда.

Российские и сирийские самолеты нанесли удар по сельской местности на западной границе провинции Идлиб, погибли 13 человек, которые не были боевиками.

Авиаудар был нанесен спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, в которой он предостерег Россию от неосмотрительной атаки на Идлиб.

В Кремле отвергли предупреждение Трампа, заявив, что в Идлибе доминируют джихадистская группировка.

Идлиб, убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил, был поражен волной воздушных ударов и обстрелов в этом месяце, в возможной прелюдии к полномасштабному правительственному наступлению.

США предостерегли от любого применения там химического или биологического оружия и пообещали «решительный ответ» в случае атаки в Идлибе. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, призвала Москву отказаться от новых массовых бомбардировок в регионе.

Однако накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились о подготовке операции против террористов группировки «Фронт ан-Нусра» в Идлибе с участием сил режима президента Башара Асада. Одновременно Лавров призвал Запад не противостоять «антитеррористической операции».

Россия выступает за отмежевание сирийской оппозиции от террористов в Идлибе при одновременном проведении операции против «Фронт ан-Нусра».

В апреле администрация Трампа собрала коалицию американских, французских и британских сил для атаки на объекты сирийского правительства, связанные с производством химического оружия, после атаки ядовитым газом погибли десятки людей в районе Дума. Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает применение такого оружия.

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