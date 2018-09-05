РФ не молчит о присутствии на Донбассе своих следователей по делу убийства Захарченко

Российская сторона на переговорах в Минске отказывается говорить, отправляла ли на оккупированные территории Донбасса следователей.

Об этом в Facebook написала уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

Украина требовала отреагировать на сообщение в СМИ о том, что Россия направила сотрудников ФСБ расследовать убийство главаря боевиков Александра Захарченко.

«Россияне категорически отказались предоставить ОБСЕ и Украине любую информацию об этих своих следственных группах», – отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что российские правоохранители на Донбассе – это грубое нарушение украинского законодательства.

«На нашей суверенной территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или же – с разрешения соответствующих структур, а мы россиянам таких разрешений не давали», – пишет уполномоченный президента.

Она добавляет, что законодательство России не предусматривает ее работу следователей за рубежом.

«Фактически, это признание оккупации РФ Донбасса, если там уже шныряют не только военные, фсбшники, потеряшки, но и следователи», – подчеркнула Геращенко.

Кроме того, по ее словам, в отчетах ОБСЕ зафиксировано, что россияне отказались продемонстрировать тела взорваных боевиков и не допустили к больнице, где содержат раненых.

«Это еще раз свидетельствует о российском следе зачистки подельников», – говорит Геращенко.

Она отметила, что РФ также не ответила на вопрос, где находится другой экс-главарь боевиков Игорь Плотницкий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 сентября в оккупированный Донецк по поручению президента РФ Владимира Путина прибыла группа российских «специалистов».

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

Как сообщили сепаратистские СМИ, вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были пораненію

РосСМИ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные – «украинские диверсанты и связанные с ними лица».

Из-за убийства Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. И только после обеда 1 сентября начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда из оккупированной территории.

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