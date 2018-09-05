Приняв одно постановление, Рада досрочно закрылась

Верховная Рада на пленарном заседании 5 сентября смогла принять только одно постановление и закрылась досрочно.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Спикер парламента Андрей Парубий досрочно закрыл пленарное заседание в среду около 13.30, тогда как заседание должно продолжаться до 14.00.

Во время пленарного заседания в Раде не хватало голосов для принятия решений. Народные депутаты приняли лишь одно постановление – о проведении всеукраинской эстафеты единства по случаю 100-й годовщины провозглашения Акта злуки (воссоединения) УНР и ЗУНР (№8088).

В то же время народные депутаты обсудили, но им не хватило голосов для принятия двух проектов постановлений о проведении парламентских слушаний.

Кроме того, спикер поставил на рейтинговое голосование законопроекты о ратификации международных соглашений, которые не набирали 226 минимально необходимых голосов для утверждения, поэтому Парубий не ставил их на голосование как таковые.

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