Причиной химических выбросов в Крыму стало попадание снарядов во время тренировок ВС России, – ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что причиной химических выбросов на севере оккупированного РФ Крыма стало попадание снарядов в технологические емкости во время тренировок подразделений вооруженных сил РФ.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 13-19 августа этого года во время тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью подразделения ВС РФ осуществляли стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. Вследствие попадания снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма», – сообщил на брифинге в среду спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Отмечается, что в данное время российское оккупационное командование пытается скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение, путем распространения в СМИ недостоверных и искаженных сообщений дезинформирует общество о реальном состоянии экологической опасности в Крыму.

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