Прокуратура получила разрешение на доступ к данным телефона еще одной журналистки

Хотя Генпрокуратура утверждает, что в телефоне журналистки «Схемы» Натальи Седлецкой интересует только ее геолокация, ряд нардепов уверяет, что на этом следователи не остановятся. В частности Светлана Залищук предположила: вскоре прокуратуры будут требовать и доступа к содержанию сообщений. Между тем суд предоставил доступ Генпрокуратуре к данных телефона еще одной журналистки – представительницы издание «Новое время» Кристины Бердинских.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Суд предоставил разрешение на доступ к телефону еще одной журналистки – корреспондента издания «Новое время» Кристина Бердинских. Она также присутствовала на встрече представителей СМИ с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Ситником. Его же подозревают в разглашении данных, составляющих государственную тайну и тайну следствия. Решение Фемиды в отношении Бердинских – аналогичное решению в отношении журналистки «Схемы» Натальи Седлецкой.

«Я об этом деле узнала из Фейсбука. Потому что писала пост о ситуации с Натальей Седлецкой. Поскольку выступаю свидетелем в этом деле, меня интересовало, что собственно с моим телефоном. Его проверяют? Не проверяют? Почему не проверяют? Почему только Наташу? В комментариях же помощница Генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что есть аналогичная определение суда. То есть охватывает такой же период», – рассказала Бердинских.

Ряд народных депутатов считают такие действия давлением на журналистов, они требуют от Генеральной прокуратуры разъяснений. В ведомстве заверили: их интересует не содержание сообщений или звонков, а геолокация представителей СМИ, когда те находились в Антикоррупционном бюро во время встречи Артема Сытника с прессой «оф-рекордс», то есть – не для записи.

«Речь идет не о не доступ к материалам и контента переговоров или СМС или ММС, а о местонахождении, времени и дате в том или ином районе Украины. То есть здесь не происходит прослушивание или расшифровка переговоров. Можно представить, какой за 17 месяцев пласт этих разговоров, там это физически не прослушаешь», – говорит пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Сам Генпрокурор такие действия называет вынужденными. Мол, журналисты отказались давать информацию о времени встречи с руководством НАБУ.

«Следовательно, у нас нет другого варианта, как получить по решению суда информацию о локализации мобильного телефона журналиста за время, когда началось прослушивание и разглашение данных потерпевшей. Никакой информации о контент разговоров журналиста следствие не нуждается», – заявлял Луценко.

Однако, по словам нардепов, это только на начальном этапе. Мол, им Генпрокурор сообщил: когда установят дату встречи, тогда и будут анализировать содержание сообщений.

«Когда они установят геолокацию и получат информацию, когда журналистки были вместе в одном из офисов НАБУ, попросят информацию о содержании их СМС или телеграмм-сообщений где-то за десять дней в промежутке этой встречи», – убеждена народный депутат Светлана Залищук.

Не исключают в Генпрокуратуре, что впоследствии потребуют доступ к средствам связи должностных лиц НАБУ.

Как сообщалось, во вторник «Радио Свобода» заявило, что суд предоставил Генпрокуратуре право на доступ к информации (SMS, звонков и местонахождение) с телефона журналистки программы расследований «Схемы» Натальи Седлецкой за последние 17 месяцев.

Позже Седлецкая сообщила, что за 17 месяцев, за которые следователь ГПУ теперь будет иметь данные о звонках, смс и местоположении телефона, редакция издания опубликовала разоблачительные материалы о самого Генпрокурора Юрия Луценко, Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, Премьер-министра Владимира Гройсмана и многих других.

Татьяна Гаврилюк, «Первые о главном»

Читайте также: Луценко пригласил Седлецкую на закрытую встречу, а она его зовет в прямой эфир

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.