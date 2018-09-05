Правительство утвердило распоряжение по борьбе с неофициальным трудоустройством

Кабинет Министров Украины утвердил распорядительный правовой акт «О мерах по детенизации отношений в сфере занятости населения».

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Целью распоряжения будет борьба с теневой занятостью. Актом предусмотрено усиление сотрудничества органов государственной власти в вопросах выявления фактов применения нелегального труда, а также пересмотр актов органов исполнительной власти и внесении в них изменений с целью усиления контроля за оформлением трудовых отношений.

«Десятки сотен людей на предприятиях работают неоформленными. Некоторые работодатели забирают у них право на достойную пенсию в будущем и на легальную работу. И у нас – многочисленные обращения, тысячи обращений людей, что их работодатели не собираются их оформлять официально», – отметил премьер во время заседания правительства.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.