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среда, 5 сентября, 2018, 8:54 Мир
Постпред США в ООН: Россия и Китай мешают денуклеаризации КНДР

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия и Китай своими действиями мешают решать ядерную проблему Северной Кореи.

Об этом она сказала на пресс-конференции, посвященной председательству США в Совбезе, сообщает «Корреспондент».

«Россия и Китай продолжают создавать проблемы, в том числе в работе комитета 1718 (по соблюдению санкций против КНДР)», – отметила Хейли.

При этом она указала, что США и Южная Корея «продолжают контактировать с санкций против КНДР» и «будут продолжать проводить консультации по вопросу денуклеаризации».
РоссияКитайКНДРНикки Хейлиновости мира
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2018-09-05 11:18 :48