После убийства Захарченко Россия называет норманнский формат «кощунственным»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нормандский формат «кощунственным» после ликвидации главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко.

Об этом сообщает заблокированный в Украине сайт «РИА Новости», передает «Лига.net».

«Нормандский формат – мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, произошедшего в Донецке», – заявил Лавров.

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

Как сообщили сепаратистские СМИ, вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человекполучили ранения.

РосЗМІ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные – «украинские диверсанты и связанные с ними лица».

Из-за убийства Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. И только после обеда 1 сентября начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда из оккупированной территории.

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