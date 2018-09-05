Порошенко в ООН будет требовать санкций для России за задержание кораблей в Азовском море

Во время заседания Генассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Украины Петр Порошенко будет говорить о санкциях против России за задержание кораблей в Азовском море.

Об этом УНН сообщила народный депутат Украины, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержания Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции – будут готовиться. Президент полетит на заседание ООН и об этом будет говорить», – сообщила И.Луценко.

Напомним, следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе открыто уголовные производства по фактам захвата украинского маломерного рыбопромыслового судна и незаконного задержания четырех граждан Украины.

В Азовском море задержали очередное украинское судно.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении норм международного права из-за задержания украинских судов в Азовском море и Керченском проливе.

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