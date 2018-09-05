Порошенко: Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта, пришло время изменить свое поведение

После выводов экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) относительно применения русского яда «Новичок» в британском Эймсбери Кремль должен изменить свое поведение и отказаться от агрессии.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

По его словам, выводы экспертов ОЗХЗ по применению именно «Новичка» в британском Эймсбери является очередным подтверждением «преступной сущности российского агрессора».

«Список жертв Кремля шокирует. Это десятки украинских политических заключенных в российских тюрьмах, сотни погибших в результате сбития Россией рейса МН17, тысячи погибших на Донбассе и миллионы наших сограждан, выброшенные из своих домов российскими агрессорами», – написал Порошенко.

Он подчеркнул, что «украинская авантюра дорого стоит Кремлю», а цена России за агрессию постоянно растет.

«И так будет со всеми другими гибридными атаками Москвы, как и в отношении сегодняшних продолжающихся бомбардировок в Сирии. Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта, и пришло время отказаться от агрессии, тратить силы на нелепые опровержения и изменить свое поведение», – заявил президент.

Также он добавил, что остановить новые жертвы России можно «Не умиротворением и флиртованием с Москвой, а усилением санкций, единством и солидарностью».

Напомним, Правительство Великобритании не будет обращаться к России с запросом об экстрадиции подозреваемых в отравлении в Солсбери.

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