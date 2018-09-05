Похудел до 72 кг, но не сдается. Активист Автомайдана получил письмо от Сенцова

Политзаключенный Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов похудел до 72 килограммов, однако держится бодро».

Об этом политзаключенный написал в письме к Алексею Гриценко, говорится на странице активиста в Facebook - сообщает Новое Время.

«Сдаваться не собирается и просит нас не сдаваться ни в коем случае», – также отметил Гриценко.

По его словам, Сенцов просит писать и рассказывать о том, что происходит, поскольку информацию он получает только из писем. Политзаключенный рассказал, что читает сейчас Ремарка.

«Все личные просьбы передает через Наталью Каплан и поэтому, ребята, давайте поможем вместе Наташе. Есть дети, есть мама, много поездок адвокатов и в международные инстанции. Дальше, думаю, объяснять не надо», – призвал активист.

«Добавлю позитива. Олег планирует увидеться и обняться в хорошем ресторане», – передал активист слова политзаключенного.

В то же время он отметил, что при всем позитивном настрое следует помнить, что Олегу тяжело, у него непоправимый вред здоровью и непонятно когда Олег сможет вернуться домой и увидеть детей.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.

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