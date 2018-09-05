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среда, 5 сентября, 2018, 23:45 Мир
Отравление в Солсбери: Великобритания срочно созывает Совбез ООН

На фоне обнародования новых данных относительно отравления в Солсбери Великобритания попросила о срочной встрече Совбеза ООН.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на AFP.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что встреча, проведение которой ожидается в четверг, станет поводом для того, чтобы сообщить членам Совета безопасности новые данные в деле Скрипалей.

Напомним, в Британии назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция также показала по записям камер наблюдения их детальный маршрут 3 и 4 марта в Лондоне и Солсбери.

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что россияне, которых британские следователи подозревают в исполнении отравления в Солсбери, являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ.

В МИД России заявили, что названы имена им неизвестны и заявили о «информационных манипуляциях» со стороны Британии.

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