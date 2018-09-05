Огрызко: Договор о дружбе с РФ надо было разорвать уже давно

Смысл договора о дружбе Украины с Российской Федерацией окончательно утрачен тогда, когда РФ нарушила основополагающую статью «номер два» про территориальную целостность и нерушимость границ и аннексировала Крым. Поэтому этот договор надо было разорвать уже давно, но Украина решила дождаться момента, чтобы просто не продлить его действие.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил министр иностранных дел Украины с 2007 по 2009 годы Владимир Огрызко.

«Нельзя строить отношения со страной, которая не признает твоей независимости и территориальной целостности. Поэтому смысл договора о сотрудничестве между Украиной и Россией именно состоял в том, что в нем впервые за многие века «общения» Украины и России было зафиксировано, что РФ признает Украину как независимое государство, а также то, что она является целостной, неприкосновенной и признает, что не будет вмешиваться в ее внутренние дела», – сказал Огрызко.

Именно на таких основных положениях, по его словам, должны были развиваться отношения между двумя государствами. Все остальное в договоре на самом деле являются рамочными договоренностями и призывами, которые не имели реального практического содержания.

«Смысл этого договора для нас окончательно потерялся, когда Россия нарушила основополагающую статью «номер два» про территориальную целостность и нерушимость границ и аннексировала Крым», – отметил он.

По его мнению, Украине уже давно следовало прекратить действие договора, но чиновники просто дождались подходящего момента.

«Договор уже давно надо было разрывать, но решили пойти путем, который предусмотрен в самом документе. Речь идет о том, когда одна из сторон за полгода может сообщить, что она не продлевает договор, таким образом прекращая его действие», – подчеркнул Огрызко.

Также он считает, что расторгнув сейчас отношения на уровне договора, для Украины ничего не изменится на международной арене.

«По большому счету, ничего не меняется, потому что на момент агрессии против Украины, которая началась в феврале 2014 года, этот договор был действующим и все наши последующие шаги, которые будут иметь смысл в международных судах, будут исходить именно из этого факта. Аргументы о том, что мы, мол, разорвем документ и поэтому исчезнет основание, о чем говорят «эксперты», значит, что они мало разбираются в международном праве», – рассказал бывший министр иностранных дел.

Также он считает, что типичной является ошибка, когда говорят о том, что разорвав большой договор, Украина должна сразу разорвать все другие.

«На самом деле надо провести инвентаризацию договоров, которые сейчас у нас есть с Россией, определить их ценность для Украины, а тогда сделать политический вывод, нужны ли они нам. Потому что большое соглашение к этому не имеет никакого отношения. А развитие отношения с РФ будет зависеть от того, как быстро агрессор выйдет из Крыма и Донбасса и возместит нанесенный ущерб», – подчеркнул он.

Напомним, руководитель МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украине нужно в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Российской Федерацией. Ранее же сообщалось о том, что Украина разрывает договор о дружбе с Россией.

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