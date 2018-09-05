Нацбанк понизил стоимость гривни до 28,49

Национальный банк Украины на среду, 5 сентября, снизил официальный курс гривни на 11 копеек – до 28,49299 грн за доллар против 28,3783 грн за доллар во вторник.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 28,49299 грн за доллар против 28,3783 грн за доллар во вторник, гривны к евро установлен на уровне 32,9436 грн против 32,9444 грн накануне.

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