НАБУ получило доступ к телефонным разговорам Онищенко в деле подкупа депутатов

Александр Онищенко. Фото: detector.media

Детективу Национального антикоррупционного бюро дали доступ к телефонным разговорам и SMS-переписке нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева от 23 августа, информирует «Украинская правда».

Суд разрешил получить от оператора информацию о пользователях SIM-карты и все телефонные соединения с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года.

С таким ходатайством НАБУ обратилось в рамках расследования по факту получения некоторыми народными депутатами взяток при голосованиях.

В материалах говорится, что депутат от «Воли народа» Александр Онищенко, который сейчас скрывается за границей, в 2014-2016 годах неоднократно платил «ряду неустановленных лиц из числа народных депутатов Украины» от 20 до 100 тысяч долларов.

Во время расследования правоохранители допросили бывшего журналиста Дмитрия Гнапа, который в 2016 году получил от Онищенко его переписки.

В частности, НАБУ расследует подкуп во время голосования относительно отставки главы ГПУ Виктора Шокина и главы СБУ Валентина Наливайченко, назначения нового генпрокурора Юрия Луценко.

Находясь за границей, Онищенко заявил, что через него АП осуществлял подкуп депутатов ради определенных голосований.

Также Онищенко заявил, что за место в парламенте давал деньги Давиду Жвании, который на парламентских выборах 2014-го года входил в руководство избирательного штаба БПП.

Депутат сказал, что готов предоставить НАБУ для экспертизы оригинал записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко.

В Администрации президента назвали записи разговора «фейком».

Самого Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже своим же фирмам газа, купленного у госкомпаний по заниженным ценам.

Онищенко выехал из Украины в июле 2016-го – после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержании и аресте.

Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

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