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среда, 5 сентября, 2018, 21:28 Экономика
На сколько процентов должны проиндексировать пенсии по законодательству, - рассказал эксперт

Для индексации пенсий берется 50% от роста средней заработной платы и добавляется 50% от инфляции и коэффициент. По расчетам, пенсии должны быть проиндексированы примерно на 20%.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как сообщалось, согласно с еще не представленным в Верховную Раду проекта закона «О Государственном бюджете Украины», на 2019 год будет увеличен размер пенсий.

Отвечая на вопрос ведущего о том, в связи с чем Павел Розенко сделал заявление о повышение пенсий и зарплат с 1 января следующего года, г-н Пендзин сказал, что вице-премьер-министр только озвучил нормы закона, которые обязывают правительство в следующем году провести индексацию.

«Берется достаточно сложная формула: 50% от роста средней заработной платы, добавляется 50% от инфляции и коэффициент. По нашим расчетам, пенсии должны быть проиндексированы примерно на 20%. Будет ли в правительства ресурс – это вопрос бюджета, депутатов, которые, начиная с 15 сентября, должны рассматривать основной финансовый документ на следующий год, но норма закона это требует», – отметил эксперт.

Также, комментируя слова ведущего, что можно говорить, что это достижение не лично Павла Розенко или Кабмина, потому что уже такие нормы закреплены в законе, г-н Пендзин сказал, что было бы странно если бы в предвыборный год они еще и не выполнили норму социального закона.

«В 2018 году никакой индексации не сделали, кроме чисто косметического поднятия минимальных пенсий в связи с поднятием прожиточного минимума на 60-70 гривен. Поэтому объективно, если этого не делать, то пенсии и дальше будут обесцениваться, и эта норма была заложена в законе о пенсионном обеспечении. И мы будем видеть это в любом случае в 2019 году», – прокомментировал гость программы.
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