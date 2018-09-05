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среда, 5 сентября, 2018, 20:25 Регионы
На Ровенщине в ДТП пострадал 9-летний мальчик

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал девятилетний мальчик, произошла 5 сентября в селе Мульчици Владимирецкого района.

Как сообщили собкору IA ZIK в отделе коммуникации полиции Ровенщины, 14-летний подросток, тайком от родителей поехал кататься на автомобиле «Volkswagen Golf» и, не справившись с управлением на грунтовой дороге, наехал на 9-летнего мальчика, который возвращался из школы домой.

Пострадавшего доставили в местный Фап, откуда его в тяжелом состоянии забрала скорая.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
ДТПРовенская областьдетиновости Украины
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2018-09-05 22:32 :52