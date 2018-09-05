На 76-м году жизни скончался народный артист Украины Роман Майборода

Умер певец (баритон), народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины, профессор кафедры оперного пения Национальной музыкальной академии им. Чайковского Роман Майборода.

Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины.

«Ректорат, ученый совет Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского с глубоким прискорбием сообщают, что на 76-м году жизни скончался выдающийся украинский певец, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко и.о. профессора кафедры оперного пения НМАУ им. П.И.Чайковского Роман Георгиевич Майборода», – говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится 6 сентября в Национальной опере Украины, отпевание – во Владимирском соборе.

Роман Майборода родился 28 августа 1943 года в селе Кириякивка (ныне Глобинский район, Полтавская область) в семье композитора Г. И. Майбороды. Окончил КГК имени П. И. Чайковского в 1971 году. С 1971 года – солист КУДАТОБ имени Т. Г. Шевченко. С 1988 года – преподаватель КДК имени П. Чайковского (с 2011 – доцент). Среди его воспитанников – заслуженный артист Украины Сергей Авдеев.

Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки в Вильнюсе (1971, II премия), Международного конкурса в Тулузе (1974, III премия), гран-при и золотая медаль Международного конкурса молодых оперных певцов (София, 1976). Успешно пел в операх Верди в Риге, Таллине и Варшаве, в сезоны 2000-2001 годов был приглашен в Мадридской Королевской оперы. Ушел со сцены в 2012 году.

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