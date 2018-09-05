live
Aнонси
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
Олег Рижак, дитячий гематолог, заслужений лікар України
5 сентября, среда
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
Олександр Володарський, письменник-гуморист, сценарист у програмі «Перші Другі»
5 сентября, среда
Анонс програми
Анонс програми "Добрий ZIK": Жити попри все - 6.09.18, о 9.25
6 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 5 сентября, 2018, 17:50 Мир
МИД России: Имена обвиняемых в отравлении Скрипалей нам ни о чем не говорят

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена и фотографии обвиняемых в отравлении Скрипалей, обнародованные британской полицией, им ни о чем не говорят.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию правоохранительных органов», – сказала Захарова журналистам.

Напомним, британские прокуроры назвали двух россиян, причастных к отравлению Скрипачей.
РоссияВеликобританияубийствоСергей Скрипальгаз НовичокЮлия Скрипальновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-05 19:16 :05