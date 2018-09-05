МИД России: Имена обвиняемых в отравлении Скрипалей нам ни о чем не говорят

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена и фотографии обвиняемых в отравлении Скрипалей, обнародованные британской полицией, им ни о чем не говорят.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию правоохранительных органов», – сказала Захарова журналистам.

Напомним, британские прокуроры назвали двух россиян, причастных к отравлению Скрипачей.

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