Матери Сенцова повторно отказали в помиловании сына

Комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа отказала матери осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова Людмиле в принятии к рассмотрению ходатайства о помиловании ее сына.

Такой ответ от 21 августа за подписью в. а. председателя комиссии обнародовал в среду на своей странице в Facebook адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе.

В нем указано, что в соответствии с указом президента РФ от 28 декабря 2001 года сам осужденный обращается с ходатайством о помиловании к президенту РФ в письменной форме.

«Следовательно, осужденному Сенцову Е.Г. необходимо самому подать ходатайство о помиловании на имя президента Российской Федерации через администрацию ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО», – говорится в ответе комиссии по помилованию.

В нем также указано, что ранее в комиссию уже поступало ходатайство от Л. Сенцовой, аналогичное этому, и ей «также направлены соответствующие разъяснения».

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