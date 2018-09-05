Луценко пригласил Седлецкую на закрытую встречу, а она его зовет в прямой эфир

Генпрокурор Юрий Луценко пригласил главного редактора программы расследований «Схемы» Наталья Седлецкую на закрытую встречу сегодня, 5 сентября.

Об этом Седлецкая сообщила на своей странице в Facebook.



По словам Седлецкой, вчера ночью ей позвонила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор приглашает ее на закрытую встречу 5 сентября в 15:30.

«Цель – якобы чтобы объяснить, зачем ГПУ пришла к такому шагу – снять информацию с моего телефона за полтора года. Не извиниться. Не признать, что это излишество, которое отменят. Что это самоуправство следователя, которого накажут. А объяснить, что иначе как изучить мои маршруты за 17 месяцев, они собрать доказательства о один день не могли», – написала она.

Седлецкая добавила, что в ответ на такое приглашение генпрокурора «Радио Свобода» приглашает Луценко в это же время «вместо кулуарной встречи за закрытыми дверями дать открытый комментарий в прямом эфире».

«Генпрокурор должен найти в себе смелость публично объяснить такой шаг своего подчиненного и быть готовым открыто ответить на все вопросы», – подчеркнула она.

Напомним, во вторник Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявило о том, что суд дал Генпрокуратуре право на доступ к информации (SMS, звонков и местонахождение) с телефона Натальи Седлецкой течение 17 месяцев.

Сама Седлецкая предположила, что получение ГПУ доступа к информации с ее телефона свидетельствует о том, что подчиненные генпрокурора Юрия Луценко ищут смысл общения журналистки с источниками.

Программа «Схемы» расследует деятельность украинских топ-чиновников. Среди их последних изобличительных материалов – покупка окольными путями телеканала Медведчуком, разоблачения недвижимости в США на полмиллиона долларов у председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, сообщения о переговорах Сытника и Порошенко в имении президента. Кроме того это издание рассказывало про отдых семьи генпрокурора за 50 тысяч евро.

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