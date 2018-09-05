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среда, 5 сентября, 2018, 8:59 Мир
Лавров выдал очередную порцию лжи о майдане и пожаловался на несправедливые санкции

Запад считает события 2014 года в Украине виной России.

Об этом заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров, - сообщает ТСН.

Он пояснил, что считает наоборот – это Запад виноват в Майдане и последующих событиях. Лавров пояснил, что тогда «западные партнеры» заставили представителей украинской оппозиции пойти на переговоры с режимом Виктора Януковича, а Кремль – надавить на Януковича, чтобы он подписал соглашение. А потом якобы заявили, что руководитель страны бежал из Киева.

«Так дела не ведут. И срывать зло на нас за то, что они оказались либо неспособны, либо заранее готовили такой сценарий, срывать зло на нас и обкладывать нас санкциями – не очень прилично», – считает Лавров.

Ранее в МИД РФ заявляли, что не будут обращать внимания на европейские санкции. »Разговоры уже во многих странах идут, что санкции надо отменять. Будут они, не будут, в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет», – сказал заместитель главы дипломатического ведомства Олег Сыромолотов.

 
новости мираЕвромайдан Сергей Лавров санкции против России
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