Кошель: Семеро из 13 кандидатов в президенты прогуливают свою работу

Накануне выборов парламент все меньше занимается законодательной работой, и все больше становится заложником президентской гонки. Вероятно, вопросы обновления состава ЦИК, принятие нового избирательного права, кодекса народные избранники оттянут для своих преемников.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Существует тенденция накануне каждой общенациональной избирательной компании – украинский парламент частично становится заложником этого процесса», – замечает эксперт.

Он добавляет, что в парламенте теперь преобладает, вероятно, эмоциональная составляющая, политические игры, однако не законодательная работа.

«По итогам первой сессии, среди нардепов мы видели 13 потенциальных кандидатов в президенты. Впрочем, семеро из них пропустили сто процентов заседаний профильных парламентских комитетов. То есть, потенциальные участники президентской гонки банально не выполняют свою работу», – отмечает Алексей Кошель.

Кроме того, эксперт обращает внимание и на другой тревожный показатель работы народных депутатов.

«Вчера несколько раз подряд ставились на голосование технические вопросы по повестке дня парламента. Думаю, что во многих моментах парламент будет заложником избирательной кампании, но эта тенденция является традиционной», – отмечает председатель Комитета избирателей Украины.

Также он убежден, что ситуация вокруг переизбрание членов ЦИК зашла в тупик. Вероятнее всего, выборы пройдут при участии старой команды избирательной комиссии.

«Все политики в формате лозунгов говорят о необходимости ротации ЦИК, однако никто не предлагает реального механизма решения проблемы. Даже председатель ВРУ размышляет вслух о возможных сценариях, впрочем ничего не делает», – подчеркивает эксперт.

Председатель Комитета избирателей Украины обращает внимание на то, что у политических партий парламента взгляды на образование нового состава ЦИК разбегаются. В то же время, их компромисс может затянуться на несколько месяцев.

«Если мы выберем предложение БПП, в котором говорится о тринадцать новых кандидатов на тринадцать мест, то, фактически, вопрос можно выносить на голосование. Однако этот вариант не учитывает позицию Опоблока. Если мы будем искать компромисс, то процесс затянется минимум на полтора-два месяца. Поэтому существует серьезная угроза, что мы ринемся в избирательную компанию со старым составом ЦИК», – считает эксперт.

Кроме того, вероятно, вопрос Избирательного кодекса рассмотрят всередине осени, предполагает председатель Комитета избирателей Украины.

«Есть очень оптимистическая мысль, что вопрос Избирательного кодекса вынесут на голосование в октябре. Работа над кодексом должна перейти из формата рабочей группы в руки профильного комитета. В такой способ надо аккумулировать все усилия и за полтора месяца частично доработать Избирательный кодекс», – отмечает эксперт.

Председатель Комитета избирателей Украины отмечает: хотя некоторые политики считают, что новый Избирательный кодекс необходимо принимать, впрочем, желают отложить время его действия.

«Наверное, избирательная кампания 2019 года будет проводиться по старому законодательству. А, скажем, следующая – по новому Избирательному кодексу. Я думаю, что эта позиция должна быть неприемлемой для общества. Ведь, фактически, это введение людей в заблуждение. Со стороны парламента было бы рационально начать работу над проектами закона о парламентских выборах. На рассмотрении есть восемь законопроектов, два из них – достаточно качественные», – обращает внимание Алексей Кошель.

Также эксперт убежден, что работа над законом о выборах является более реалистичной, чем принятие Избирательного кодекса.

«Существует мнение, что в Украине могут состояться выборы президента не 31 марта, а в начале лета. Однако, я читал материалы влиятельных юристов и они отмечали, что этот сценарий недопустим. Предполагаю, что это просто информационные «вкиды» со стороны штабов различных кандидатов в президенты», – добавляет Алексей Кошель.

Напомним, недавно политолог Тарас Чорновил отметил, что законопроект про Избирательный кодекс нуждается в доработке, поскольку имеет минимум около десяти пробелов, которые позволят властям манипулировать.

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