Книгу львовского автора о войне на Донбассе презентуют в зоне ООС

Первая презентация книги «Каратели», написанная львовским журналистом, участником АТО Владом Якушевым, пройдет 13 сентября в прифронтовой Марьинке.

В книге описываются события 2015-2016 годов, которые происходили на участках фронта, которую защищала 14-я ОМБР, где Влад Якушев служил на должности руководителя пресс-службы.

Но сам автор подчеркивает, что книга не столько о войне, сколько о людях на войне. Как они, оставив мирные профессии, осваивают искусство войны, как изменяются при этом их мировосприятие, как меняются судьбы.

«Большинство событий, описанных в книге, происходили в Марьинке в 2015 и 2016 годах, поэтому история книги должна начаться там, где все и произошло», – говорит Влад Якушев.

Книга была напечатана издательством «ДИПА» (г. Киев).

Благодаря акции «Помоги «Карателям» попасть на фронт», автору удалось по льготным ценам выкупить у издательства 140 книг. Часть из них будет отправлена в воинские подразделения на передовой, часть автор лично привезет в Марьинку, чтобы бесплатно вручить военнослужащим, которые защищают город, передать в школу и городскую библиотеку.

Отметим также, что первые главы из книги «Каратели» ранее уже были опубликованы в блоге Влада Якушева на сайте ИА ZIK.

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